В Сети появились фото нового внедорожника Lada XXL

Независимый автомобильный дизайнер Александр Шторм представил новый проект. Речь идет о новом внедорожнике компании «АвтоВАЗ» под маркой Lada. Рабочее название этой модели - Lada XXL. Об этом сообщает издание «Газета.ру».

По задумке автора, автомобиль расположится на вершине линейки SUV-моделей «АвтоВАЗа», таких как Lada 4×4, Lada Vesta SW Cross и Lada Vesta Cross.

В качестве конкурентов Lada ХХL, в случае если инженеры автогиганта взялись бы за его разработку, могли бы выступить такие известные иностранные модели автомобилей, как Toyota Land Cruiser, Hyundai Grand Santa Fe, Kia Sorento и Volkswagen Touareg.

Дизайн Lada XXL выполнен в фирменном Х-образном стиле «АвтоВАЗа», который был разработан главным дизайнером Lada Стивом Маттином.

Александр Шторм / «Газета.Ru»

Непонятно, какой из моторов мог бы быть задействован в таком крупном внедорожнике. Вероятно, работники «АвтоВАЗа» выбрали бы самый производительный на сегодня агрегат в их линейке - 1,8-литровый бензиновый мотор на 122 лошадиные силы, хотя, скорее всего, отдачи оказалось бы мало для оптимальной динамики внедорожника Lada XXL.