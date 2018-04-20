В центре Кишинева вспыхнули ТЦ и институт: кадры с места
Точных данных о пострадавших в результате двух крупных возгораний пока не поступало.
Видео: Специальный Репортаж/ YouTube
В центре Кишинева произошло сразу два крупных пожара: загорелись торговый центр и Институт зоологии Академии наук Молдовы. Об этом сообщает Sputnik.
Первоначально огонь вспыхнул в здании института, персонал удалось быстро эвакуировать, в результате ЧП никто не пострадал. По предварительной причине загорелась крыша из легковоспламеняющихся материалов.
И почти сразу после этого поступил сигнал о возгорании торгового центра, куда спасатели прибыли с опозданием, поскольку все силы были стянуты на место первого ЧП.
Очевидцы сообщают, что это уже второй пожар в данном ТЦ за год. О пострадавших в результате второго инцидента не сообщается.