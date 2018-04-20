Опубликовано видео с места смерти певца Принса

Полиция округа Карвер, штат Миннесота, опубликовала документы, которые связаны с расследованием смерти известного американского певца Принса. Среди документов оказалось видео из дома исполнителя, на котором запечатлено его тело.

В правоохранительных органах сообщили, что расследование закончено и обвинения никому предъявлены не будут. Также полицией было опубликовано видео с камер наблюдения, сделанное за сутки до смерти музыканта.

Принса обнаружили мертвым 21 апреля 2016 года, ему было 57 лет. В марте были раскрыты данные секретной токсикологической экспертизы исполнителя, согласно которым в его крови было найдено «чрезмерно большое» количество фентанила.