За исполнение антироссийских санкций хотят ввести уголовную ответственность

В отношении лиц, которые будут исполнять антироссийские санкции на территории РФ, может начать действовать уголовная ответственность. Об этом сообщили в пресс-службе спикера Госдумы Вячеслава Володина.

«В России мы должны жить по российским законам», - цитирует сообщение пресс-службы РИА Новости.

Как уточняет агентство, введение соответствующих изменений в уголовное законодательство России Володин обсуждал на встрече с представителями деловых и экспертных кругов.

Западные санкции в отношении России действуют уже несколько лет. Большая их часть связана с конфликтом на юго-востоке Украины, в котором Запад голословно винит Москву, и с вхождением Крыма в состав РФ по итогам народного референдума, которые Запад опять же не признает.