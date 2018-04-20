Сатановский высмеял предложение США заменить американское спецподразделение в Сирии на саудовцев

Администрация президента США Дональда Трампа пытается разгрузить миссию Пентагона по обеспечению безопасности в Сирии, заменив ВС США в САР армиями Саудовской Аравии, Катара ОАЭ и Египта. Об этом ранее сообщало издание The Wall Street Journal, ссылаясь на источники в правительстве.

Эр-Рияд уже отреагировал на предложение Вашингтона. Глава МИД Саудовской Аравии Адель аль-Джубейр заявил, что ведет переговоры с Вашингтоном о создании подобного войска.

Между тем о предложении США заменить американское спецподразделение на саудовские уже высказались ряд экспертов. Среди них - президент научного центра «Институт Ближнего Востока» Евгений Сатановский. По его словам, у Саудовской Аравии нет специалистов с соответствующей квалификацией для участия в боевых действиях в Сирии.

«Мало ли какие глупости предлагает действующий американский президент, бесконечно далекий от военной специфики? Заменить спецподразделения США, которые сейчас довольно активно работают вместе с англичанами на территории Сирии, саудовцами - это даже не смешно. Там некем заменять. Это серьезная достаточно специфика военная, это целеуказатели, разведка. О какой Садуовской Аравии идет речь? <...> Саудовская Аравия не имеет военных, которых по квалификации надо посылать в Сирию», - подчеркнул Сатановский в эфире ток-шоу «Процесс» на телеканале «Звезда».

В начале апреля Дональд Трамп призвал ускорить вывод двухтысячной американской армии из САР. Однако озвученная идея американского лидера пришлась не по нраву Пентагону. Более того, позже CNN со ссылкой на свои источники в Минобороны США сообщил, что, когда Трамп делился своими предложениями об уходе, военное командование разрабатывало план по отправке дополнительного контингента в САР. Эксперты полагают, что привлечение арабского контингента может стать своего рода компромиссом, к которому могут прийти американский лидер и Пентагон.

Мнение, выраженное в данном материале, является авторским и может не совпадать с мнением редакции.