Золотой запас Турции полностью выведен из США

Золотой запас Турции полностью выведен из федрезерва США, сообщает РИА Новости со ссылкой на годовой отчет турецкого Центробанка, опубликованный на его официальном сайте.

«На конец 2016 года золотой запас ЦБ Турции, хранившийся в ФРС США, составил 28,689 тонны, тогда как на конец 2017-го в соответствующей графе стоит прочерк», - говорится в сообщении.

По данным турецкой прессы, на которые ссылается агентство, свои запасы золота из-за рубежа также вывели и крупные частные банки Турции. Так, банк Halk Bankası перевел в Турцию хранившееся за рубежом золото в объеме 29 тонн. А всего в страну из-за границы вернулись 220 тонн золота.