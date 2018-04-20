Лавров: РФ представит доказательства о сбитых ракетах коалиции в Сирии

Глава МИД России Сергей Лавров в интервью РИА Новости рассказал о том, что российские военные в скором времени представят доказательства того, что ПВО Сирии сбила часть ракет, выпущенных Соединенными Штатами, Великобританией и Францией 14 апреля.

«У нашего Генштаба есть очень четкая картина, мы наблюдали за всем происходящим в режиме реального времени, вживую. И за статистику, которую представили наши военные, мы готовы отвечать», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

«Если кто-то утверждает, что все 105 ракет достигли целей, пусть представит свою статистику», - добавил он.

По словам Лаврова, доказательства того, что заявления Российской Федерации не беспочвенны, военные предъявят совсем скоро.

Напомним, 14 апреля начальник Главного оперативного управления Генерального штаба ВС России генерал-полковник Сергей Рудской заявил, что силы ПВО Сирии перехватили 71 ракету, которая была выпущена военными Соединенных Штатов, Британии и Франции.

В Пентагоне заявили, что действия сирийских средств ПВО были неэффективными и представляли угрозу для мирного населения.