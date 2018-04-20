СК назвал окончательное число жертв при пожаре в ТЦ в Кемерово

Главное управление по расследованию особо важных дел Следственного комитета России продолжает расследование причин крупного пожара в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщается на сайте СК РФ.

Следователи получили заключения генетических экспертиз по погибшим при пожаре в ТЦ, все они идентифицированы. В связи с этим выданы разрешения на захоронение 37 погибших.

Ранее по итогам процедуры опознания родственникам выдали разрешения на захоронение 23 погибших. Результаты работы по проверке всех обращений о пропавших при крупном пожаре в ТЦ людях, а также полученные заключения экспертов позволили следствию определить окончательное число погибших при инциденте - их 60.

Напомним, пожар в ТЦ «Зимняя вишня» произошел 25 марта. По последней информации, при происшествии погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок.