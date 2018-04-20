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Лавров заявил, что антироссийская кампания в США выдыхается

Александра Арсентьева
12:10 20.04.2018
Он сравнил антироссийскую кампанию с марафоном, когда человек бежит дистанцию и с каждым шагом дышит все тяжелее, в конце концов силы все-таки оставляют его.

Антироссийская кампания в Соединенных Штатах выдыхается, хотя ее искусственно подпитывали беспрецедентными санкциями. Об этом сказал в интервью РИА Новости министр иностранных дел России Серей Лавров.

Он добавил, что американские военные не допустят войны между Россией и США, но политики, по словам министра, руководство своей страны «подзуживают», требуя от него все больше конфронтации, включая материальную.

«Это безответственно. Они достигают, пытаются достичь свои внутриполитические цели, там продолжается межпартийная борьба очень жестокая, и в конгрессе это проявляется, и активно спекулируют на российским факторе, понимая, что здесь есть почва для объединения на русофобских началах», - заявил глава внешнеполитического ведомства.

По оценкам Лаврова, эта антироссийская кампания «все-таки выдыхается».

«Искусственно подпитывали ее совершенно беспрецедентными санкциями, рассчитывая, что подобного рода вещами они нас сподвигнут на принятие их условий дальнейшего развития отношений, но это как минимум недальновидно и наивно», - отметил министр.

Он сравнил антироссийскую кампанию с марафоном, когда человек бежит дистанцию и с каждым шагом дышит все тяжелее, в конце концов силы все-таки оставляют его.

«Мне кажется, мы похожее наблюдаем, хотя им хочется, тем, кто эту русофобскую кампанию разыгрывает, им хочется, конечно, наращивать темп, но так можно, и скорее всего так и будет, так можно надорваться», - заявил министр иностранных дел.

Лавров отметил, что США говорит, что хочет с Россией хороших отношений, однако при этом требует, чтобы Москва признала «все свои грехи и все свои ошибки». По словам главы МИД, Соединенные Штаты исходят из своей непогрешимости и винят во всем, что происходит, исключительно Россию, которая «пошла наперекор и выступает как ревизионистская держава, ревизуя современный миропорядок».

«Причем под миропорядком они понимают совсем не Устав ООН, они понимают то, что им видится необходимым для того, чтобы сохранять, пытаться сохранить свое доминирование», - заявил министр иностранных дел.

Также Лавров отметил, что такой подход Соединенных Штатов можно понять: после того как Запад много столетий все дела в мире вершил по своему усмотрению, сегодня появляются новые центры силы в Латинской Америке, Азии, а также сама Российская Федерация как один из важнейших игроков на мировой арене, и США не нравится, «что РФ пытается отстаивать свои интересы».

«Причем отстаивать-то мы свои интересы стремимся не ультимативно, мы предлагаем искать баланс этих интересов, чтобы договариваться, а они говорят: ну договариваться будем, когда вы скажете, что вы во всем согласны с тем, как устроен мир по-нашему», - добавил глава российского МИД.  

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