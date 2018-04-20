Туристы сняли на видео схватку львов со слоненком

Синтия Мак прогуливалась по Национальному парку Хванге в Зимбабве, когда увидела хромающего слоненка, направляющегося к водоему.

В это время детеныша приметили несколько львов, находившихся на холме, и начали на него охоту.

«Когда слоненок увидел, что к нему подбирается лев, он начал трубить, но хищник просто набросился на него и сбил с ног», - цитирует очевидца газета The Times.

Вскоре к атаке присоединилась и остальные львы.

Мак добавила, что в какой-то момент на горизонте показался другой слон, который, казалось бы, собирался прийти на помощь, однако львы напугали его, и животное удалилось, оставив детеныша умирать.