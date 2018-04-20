Лев-хипстер обнаружен в африканском заповеднике
Фотограф-натуралист запечатлел крупнейшего представителя семейства кошачих, у которого вместо привычной гривы - «бритые» виски и пышная борода.
Фото: Paras Chandaria
Льва-модника, который носит хипстерскую прическу и густую бороду, запечатлел африканский фотограф-натуралист в кенийском национальном парке Найроби. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.
«У него была классная прическа, и я не мог не сделать снимок», - рассказал кенийский фотограф Парас Чандария.
Он добавил, что встреченный им царь зверей выглядел так, будто над его гривой поработали мастера из барбер-шопа.