Лев-хипстер обнаружен в африканском заповеднике

Льва-модника, который носит хипстерскую прическу и густую бороду, запечатлел африканский фотограф-натуралист в кенийском национальном парке Найроби. Об этом сообщает британская газета Daily Mail.

«У него была классная прическа, и я не мог не сделать снимок», - рассказал кенийский фотограф Парас Чандария.

Он добавил, что встреченный им царь зверей выглядел так, будто над его гривой поработали мастера из барбер-шопа.