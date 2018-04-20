Талант и исключительная работоспособность: Путин поздравил Фетисова с юбилеем

Президент России Владимир Путин поздравил с 60-летним юбилеем легендарного хоккеиста Вячеслава Фетисова. Текст поздравительного письма опубликован на сайте Кремля.

«Талант, волевой характер и исключительная работоспособность позволили Вам состояться в большом спорте, стать великолепным хоккеистом и авторитетным наставником», - сказано в письме.

Глава государства также отметил, что юбиляр вносит значимый вклад в общественную деятельность, заботится о продвижении победных традиций спорта России, а также популяризирует активный образ жизни.

Президент пожелал Фетисову реализации намеченных планов и здоровья.