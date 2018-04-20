В работе Райффайзенбанка произошел масштабный сбой

В работе Райффайзенбанка произошел технический сбой. Об этом заявляется на официальном аккаунте банка в Facebook.

«Сейчас наблюдается временный технический сбой в работе систем банка, в связи с чем многие сервисы недоступны», - говорится в официальном сообщении.

Инцидент произошел утром, 20 апреля. Многие клиенты Райффайзенбанка не смогли зайти в мобильное приложение и выполнить банковские операции.

Помимо этого, некоторые жалуются, что не могут совершить оплату картой.

В банке уже отметили, что технический сбой никак не связан с блокировкой мессенджера Telegram на территории РФ.

Причины произошедшего не разглашаются. Служба поддержки обещает наладить работу в ближайшее время.