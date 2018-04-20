Лавров: у РФ больше нет моральных обязательств не поставлять Сирии С-300

После нанесения Вашингтоном ракетного удара по Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять ЗРК С-300 Дамаску. Об этом заявил глава Министерства иностранных дел РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

«Теперь у нас нет никаких моральных обязательств. У нас были моральные обязательства, мы обещали не делать этого еще где-то лет десять назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки», - сказал глава внешнеполитического ведомства.

Ранее сообщалось, что 14 апреля Соединенные Штаты, Великобритания и Франция нанесли ракетные удары по территории Сирийской Арабской Республики. Всего по правительственным объектам было выпущено свыше 100 ракет, большая часть снарядов была сбита сирийскими средствами ПВО.