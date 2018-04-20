Энергобезопасность Европы обсудят на ПМЭФ

В рамках программы ПМЭФ-2018 пройдет деловой завтрак компании Nord Stream 2, разработчика проекта «Северный поток - 2», «Энергия для Европы: надежное партнерство». Участники мероприятия обсудят будущую структуру европейского энергопотребления, а также стратегические преимущества поставок российского газа для Европы.

Актуальность заявленной темы связана с напряжением на европейских газовых рынках, вызванным неожиданно суровыми холодами минувшей зимой. Оно продемонстрировало, насколько сильно Европа нуждается в надежных поставках значительных объемов природного газа. Кроме того, природный газ жизненно необходим Европе как с экономической, так и с экологической точки зрения: во-первых, для достижения целевых ориентиров в сфере борьбы с изменением климата, а во-вторых, для выполнения трех ключевых требований к энергоснабжению - оно должно быть безопасным, устойчивым и недорогим.

По словам управляющего партнера немецкой компании Pflüger International GmbH Фридберта Пфлюгера, который выступит модератором делового завтрака, Россия занимает ведущие позиции в мировой энергетике и обладает одним из самых больших в мире потенциалов топливно-энергетических ресурсов. Это позволяет ей взять на себя определенные обязательства в обеспечении энергетической безопасности.

«Обеспокоенность европейцев вопросами энергетической безопасности должна привести к выработке совместных, взвешенных подходов и разработке глобальной программы, что позволит снизить уровень неопределенности и рисков для капиталовложений. Это, безусловно, непростой процесс, требующий диалога и взаимной открытости. Надеемся, что Россия и дальше будет выступать в роли надежного партнера, снабжающего Европу энергией», - отметил Пфлюгер.

В деловом завтраке примут участие старший советник по энергетике и коммунальному хозяйству Arthur D. Little Аннэтт Берхан Блиаммар (Швеция), главный исполнительный директор компании Uniper Клаус Шефер (Германия), старший научный сотрудник EnergyGroup, IHS Markit Саймон Блэки (Великобритания) и другие лидеры топливно-энергетических компаний.