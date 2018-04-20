В США казнили самого старого преступника через 20 лет после вынесения приговора
Уолтер Муди является самым пожилым заключенным, казненным в США с момента принятия новых законов о смертной казни в 1976 году.
Фото: Alabama Department of Corrections
Власти США казнили самого пожилого преступника, сообщает газета The New York Times.
Восьмидесятитрехлетний Уолтер Муди был признан виновным в организации взрывов, которые привели к людским потерям.
Следствию удалось доказать, что Муди отправлял по почте посылки с взрывчатым веществом. Так, в результате взрыва погибли окружной судья и адвокат.
Помимо этого, Муди рассылал письма с угрозами. Свою вину преступник так и не признал.
Муди был самым пожилым заключенным 1976 года. В этом году Верховный суд США восстановил смертную казнь в качестве меры наказания.
За 2018 год это уже восьмая по счету смертная казнь в стране.