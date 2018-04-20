В США казнили самого старого преступника через 20 лет после вынесения приговора

Власти США казнили самого пожилого преступника, сообщает газета The New York Times.

Восьмидесятитрехлетний Уолтер Муди был признан виновным в организации взрывов, которые привели к людским потерям.

Следствию удалось доказать, что Муди отправлял по почте посылки с взрывчатым веществом. Так, в результате взрыва погибли окружной судья и адвокат.

Помимо этого, Муди рассылал письма с угрозами. Свою вину преступник так и не признал.

Муди был самым пожилым заключенным 1976 года. В этом году Верховный суд США восстановил смертную казнь в качестве меры наказания.

За 2018 год это уже восьмая по счету смертная казнь в стране.