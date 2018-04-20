В Москве задержан похититель барокамеры Гагарина

Задержан злоумышленник, похитивший с охраняемой парковки в Москве сурдобарокамеру, в которой, предположительно, тренировались советские космонавты из первого отряда, включая Юрия Гагарина и Германа Титова. Об этом «Звезде» сообщили в ГУ МВД по столице.

«В рамках возбужденного уголовного дела по статье "Кража", где со стоянки был похищен музейный экспонат, задержан 29-летний подозреваемый», - уточнили в ведомстве.

В настоящее время с задержанным работают оперативники. Кроме того, проводятся мероприятия, направленные на розыск и задержание соучастников совершения преступления.

Сурдобарокамера была украдена с парковки реставрационного центра в районе Строгино, где она ожидала реставрации. После ремонта барокамера должна была стать частью одной из экспозиций Музея космонавтики.