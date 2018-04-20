Лавров заявил, что Путин и Трамп не допустят войны между РФ и США

Российский лидер Владимир Путин и его американский коллега Дональд Трамп на 100% не допустят военного противостояния. Об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

«Возвращаясь к вопросу о рисках военного противостояния, я исхожу на 100% из того, что военные этого не допустят и этого, конечно же, не допустит ни президент Путин, ни, уверен, президент Трамп», - сказал в интервью РИА Новости Лавров.

Министр добавил, что Путин и Трамп - лидеры, которые были избраны своими народами, «они отвечают перед этими народами за мир и спокойствие».

Также Лавров заявил о готовности российской стороны к встрече с лидером Соединенных Штатов.