Лавров заявил о готовности Путина встретиться с Трампом

Владимир Путин выразил готовность встретиться с американским президентом Дональдом Трампом. Об этом сообщил глава МИД РФ Сергей Лавров в интервью РИА Новости.

Вместе с тем, руководитель внешнеполитического ведомства уточнил, что на сегодняшний день подготовка такой встречи пока не ведется. Сейчас, по словам министра, Москва ждет, что Белый дом конкретизирует свое предложение.

«Мы дали знать нашим американским коллегам, что не хотим быть навязчивыми, но не хотим и быть невежливыми и что, учитывая, что президент Трамп такое предложение сделал, мы исходим из того, что он его конкретизирует», - рассказал Лавров.

Ранее сообщалось, что Дональд Трамп в ходе телефонного разговора предложил Владимиру Путину провести встречу в Вашингтоне.

Эту информацию подтвердили в Белом доме, добавив, что американский президент действительно ждет этой встречи.