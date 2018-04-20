СМИ: проблемы с блокировкой у Telegram возникли из-за криптовалюты

Истинной причиной блокировки мобильного приложения Telegram стало желание создателя мессенджера Павла Дурова запустить свою криптовалюту. Об этом сказано в письме сотрудника 12-го центра ФСБ Романа Антипкина, которое он разослал своим коллегам 18 апреля, копия послания появилась в распоряжении РБК.

«Паша Дуров решил стать новым Мавроди. Запустив свою крипту, мы в России получим полностью неконтролируемую финансовую систему. И это не биткоин для маргиналов, это будет просто, надежно и бесконтрольно. Это угроза безопасности страны. Вся наркота, обнал, торговля органами пойдут через Пашину крипту, а он будет говорить: "Я ни при чем, запретите слова, их используют террористы"», - говорится в письме Антипкина.

Издание подтвердило подлинность письма у федерального чиновника, собеседника РБК в одной из околоправительственных организаций, а также у топ-менеджера неназванного оператора связи. Как заявили участники рынка и чиновники, Антипкин многократно представлял 12-й центр ФСБ на различных совещаниях, в том числе по реализации «пакета Яровой».

Когда РБК попросил Антипкина комментировать данное письмо, он заявил, что «не понимает», о чем идет. Кроме того, на вопрос издания не ответили и в Центре общественных связей ФСБ. Павел Дуров также отказался комментировать данную тему.

В конце прошлого года стало известно, что владелец Telegram Павел Дуров собирается запустить на основе мобильного приложения собственную блокчейн-платформу Telegram Open Network (TON) и криптовалюту Gram. В феврале этого года Telegram привлек 850 миллионов долларов от 81 инвестора. К марту 2018 года проект собрал уже 1,7 миллиарда долларов.

Напомним, на прошлой неделе Таганский суд столицы удовлетворил иск Роскомнадзора о блокировке Telegram в России в связи с отказом передать ФСБ ключи шифрования для декодирования сообщений. Суд дал разрешение блокировать мессенджер немедленно, не дожидаясь решения по апелляции.

Как сообщила защита компании, требования Роскомнадзора невыполнимы по техническим причинам, потому что архитектура Telegram формирования общего шифра для передачи сообщений не предполагает.