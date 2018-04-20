В России изменятся правила подачи заявлений в ЗАГС

В России рассмотрят новый законопроект, по которому гражане смогут подавать заявление в ЗАГС за год до даты регистрации, сообщает газета «Известия».

На настоящий момент заявление может быть подано не более чем за полгода до предполагаемой даты свадьбы.

Поправка будет внесена в закон «Об актах гражданского состояния» Семейного кодекса РФ.

В Министерстве связи и массовых коммуникаций РФ заявили, что такая система будет удобна гражданам, так как они смогут заранее выбрать точную дату свадьбы и ответственнее подготовиться к событию.

Также она облегчит работу ЗАГСов в связи с тем, что поможет избежать большого наплыва заявок в особенно популярные для свадьбы месяцы.

Кроме того, отмечается, что введение законопроекта исключит коррупционную составляющую в органах записи актов.