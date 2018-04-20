Асад вернул Франции орден Почетного легиона

Башар Асад вернул Франции врученный ему в 2001 году французский орден Почетного легиона. Президент Сирии сделал это через посольство Румынии в Дамаске, которое представляет в Арабской Республике интересы Парижа.

«Решение о возвращении ордена принято в ответ на участие Франции в тройственной агрессии против Сирии на стороне США и Великобритании», - цитирует сайт «Комсомольской правды» сообщение канцелярии Асада.

Как добавили в канцелярии, Асад считает, что ему «не делает чести» ношение ордена, врученного режимом, который «является рабом США».

Ранее, 17 апреля, стало известно, что Франция начала процедуру лишения Асада ордена Почетного легиона.

ВВС США, Великобритании и Франции нанесли удары по Сирии в ночь на 14 апреля. Атаку бездоказательно оправдали тем, что якобы сирийская армия применила химическое оружие против мирного населения в Восточной Гуте.