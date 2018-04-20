По показателям роста ВВП Россия сравнялась с развитыми странами

По темпам роста ВВП Россия сравнялась со странами Западной Европы. К такому выводу пришли в Международном валютном фонде, его эксперты считают, что в 2018 году валовый внутренний продукт в России увеличится на 1,7%, это больше, чем в Великобритании, Италии, Канаде и Франции. Об этом сообщает ТАСС.

У РФ данный показатель, по прогнозам экспертов фонда, к 2019 году составит 1,5%, а в 2023 году снова вырастет до 1,7%. Также прогнозируется, что на 2023 год Россия, как и ряд развивающихся стран, по ВВП будет обгонять все развитые страны, в том числе Соединенные Штаты, Германию и Японию, за исключением Испании.

Позитивную экономическую новость для России также озвучил Центробанк: международные резервы страны выросли на 3,5 миллиарда долларов. В регуляторе отметили, что это произошло благодаря совокупному положительному влиянию переоценки операций по счетам Министерства финансов России и монетизации золота.