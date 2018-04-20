Из больницы выписали мальчика, выпрыгнувшего из горящего ТЦ в Кемерово

Сегодня, 20 апреля, врачи выписали 11-летнего мальчика, который получил тяжелые травмы после того, как выпрыгнул с четвертого этажа горящего торгового центра «Зимняя вишня» в Кемерово. Об этом сообщил РИА Новости представитель областной детской клинической больницы.

Мальчик при пожаре потерял обоих родителей и младшую сестру. Уполномоченный по правам ребенка в Кузбассе Дмитрий Кислицын заявлял, что опекуном мальчика станет бабушка.

Представитель областной детской клинической больницы сообщил, что мальчик был выписан на домашний режим реабилитации.

«Его состояние хорошее - он самостоятельно ходит, сидит. Через месяц ждем его на очередной курс реабилитации», - сказал собеседник агентства.

Отмечается, что в больнице ребенок находился почти месяц. На конец мая назначена повторная реабилитация ребенка.

Ранее сообщалось, что у мальчика было диагностировано отравление продуктами горения, ушиб сердца, печени, легких, почек, перелом костей таза без смещения. Главной сложностью стали проблемы легких, ребенка пришлось подключить к аппарату ИВЛ, но врачи детской областной больницы с этим справились за сутки.

Пожар в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово произошел 25 марта. По последним данным, при пожаре погибли 64 человека, в том числе 41 ребенок. В кемеровской больнице в настоящее время остается один пострадавший, который также выпрыгнул из торгового центра.