ЦБ РФ отозвал лицензии у двух банков

ЦБ РФ принял решение об отзыве лицензий у двух кредитных организаций - банка «Логос» и «Русского торгового банка». Об этом 20 апреля сообщили в пресс-службе финансового регулятора.

Санкции против «Логоса» связаны с тем, что в деятельности данной организации были установлены неоднократные нарушения законодательства, включая недостаточные действия борьбы с отмыванием доходов. Также были установлены факты осуществления кредитной организацией валютно-обменных операций, не отражавшихся в бухгалтерском учете и отчетности.

В «Логосе» решением ЦБ назначена временная администрация. Банк, являющийся участником системы страхования вкладов, занимал 514-е место в банковской системе РФ.

Что касается «Русского торгового банка», то его политика, по мнению Центробанка, носила высокорискованный характер. Кроме того, банк предоставлял в Банк России существенно недостоверную отчетность.

«Русский торговый банк» занимал 215-е место в банковской системе РФ и являлся участником системы страхования вкладов.