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Обнаружена уязвимость iPhone, позволяющая украсть все данные пользователей

Дарья Михалина
08:10 20.04.2018
При подключении к непроверенной сети Wi-Fi хакеры могут получить ключи для удаленного управления гаджетом.
Обнаружена уязвимость iPhone, позволяющая украсть все данные пользователей
Фото: Jaap Arriens / ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Работники компании Symantec обнаружили изъяны в программном обеспечении смартфонов iPhone, которые могут быть использованы дистанционно, говорится в исследовании, проведенном специалистами компании.

В работе сообщается, что хакеры могут получить любую информацию с телефона с помощью функции iTunes Wi-Fi sync, которая используется пользователями гаджетов для передачи данных без подключения к компьютеру.

Достаточно подключиться к незнакомой непроверенной сети, и злоумышленники могут завладеть ключами и, как следствие, получить доступ ко всем данным, хранящимся на телефоне.

Главная опасность, по мнению исследователей, заключается в том, что большинство пользователей без опасений подключаются к различным сетям Wi-Fi в общественных местах, не подозревая об угрозе.

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