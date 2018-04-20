Достигли цели: Минфин США оценил последствия санкций для российских бизнесменов

Санкции, которые были введены Соединенными Штатами 6 апреля против 24 российских бизнесменов и высокопоставленных чиновников и 15 компаний, достигли «необходимого эффекта». Об этом в интервью Fox Busuness сказал министр финансов США Стивен Мнучин.

«Санкции, которые мы ввели против бизнесменов и русских политиков, имели необходимый эффект», - заявил он.

Также министр не исключил в перспективе введения новых санкций, сказав, что Белый дом «не боится их применять», но и «транслировать на весь мир свои соображения» также не собирается.

Напомним, американский президент Дональд Трамп в своем Twitter написал, что его администрация введет антироссийские санкции в том случае, если Россия того заслужит. Ранее постпред Соединенных Штатов при ООН Никки Хейли анонсировала новую серию санкций.

Мнучин пояснил, что он с Хейли всю минувшую неделю принимали участие в заседаниях Совета нацинальной безопасности по Сирии, но после объявления Хейли о новых антироссийских санкциях стратегия была уточнена.