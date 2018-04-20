Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым

Двое моряков крымского сейнера «Норд», арестованных на Украине, вернулись в Крым.

«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм», - сообщается на официальном сайте главы Крыма Сергея Аксенова.

Ранее МИД России потребовал от украинской стороны дать возможность морякам вернуться домой, а задержание их на территории Украины назвал «циничным произволом».

Российское судно было захвачено более месяца назад в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками.

В отношении капитана сейнера Владимира Горбенко на Украине возбудили уголовное дело.