Двое моряков с судна «Норд» прибыли в Крым
Еще семеро участников экипажа остаются на территории Украины.
Фото: Погранслужба Украины
Двое моряков крымского сейнера «Норд», арестованных на Украине, вернулись в Крым.
«Двое наших рыбаков уже в Крыму, однако остальные члены экипажа по-прежнему удерживаются на Украине под надуманным предлогом в нарушение всех международных и человеческих норм», - сообщается на официальном сайте главы Крыма Сергея Аксенова.
Ранее МИД России потребовал от украинской стороны дать возможность морякам вернуться домой, а задержание их на территории Украины назвал «циничным произволом».
Российское судно было захвачено более месяца назад в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками.
В отношении капитана сейнера Владимира Горбенко на Украине возбудили уголовное дело.