Вся жизнь как суперсерия: легендарный хоккеист Вячеслав Фетисов отмечает юбилей

Сегодня отмечает 60-летний юбилей легенда мирового хоккея Вячеслав Фетисов.

Прославленный второй номер знаменитой «Красной машины» за свою головокружительную карьеру завоевал все высшие хоккейные титулы: дважды становился олимпийским чемпионом, семь раз был чемпионом планеты и дважды - обладателем Кубка Стэнли.

«Когда пацан, думаешь, что 60 - это такая вещь, какие-то старики должны в этом возрасте быть, но я таким себя не ощущаю. Мужики, кому 60+, я к вам стремлюсь с радостью, так что поиграем еще в хоккей, футбол», - заявил телеканалу «Звезда» юбиляр.

Феноменальный защитник и сейчас по-прежнему в отличной форме: он депутат Государственной думы, тренер и телеведущий, на телеканале «Звезда» выходит ток-шоу, которое носит название «Фетисов».