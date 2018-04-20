На автосалоне в Монако представили российский прототип спорткара: видео

На автосалоне Top Marques в Монако был представлен новый российский автомобиль - спортивный прототип BR1 класса LMP1. В 2015 году российская компания BR Engineering под руководством российского бизнесмена разработала первый российский спортивный прототип, отвечающий требованиям категории LMP2.

«Этот автомобиль был полностью изготовлен в РФ, российскими инженерами. Корпус машины выполнен из углеродистой стали. У автомобиля двигатель Nissan объемом 4,5 литра», – рассказала представитель SMP Racing Татьяна Ловлева.

Пятнадцатый автосалон Top Marques Monaco проходит с 19 по 22 апреля. На нем ограниченным тиражом мировые мировые премьеры автомобилей, а также эксклюзивные модели и редкие классические машины.