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Постпред Британии заявил, что ОЗХО доказала «причастность» РФ к отравлению Скрипаля

Василиса Морозова
05:29 20.04.2018
Постпред Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон считает, что эксперты организации доказали «причастность» России к инциденту в Солсбери.
Постпред Британии заявил, что ОЗХО доказала «причастность» РФ к отравлению Скрипаля
Фото: I-Images / ZUMAPRESS / Globallookpress

Постоянный представитель Великобритании при ОЗХО Питер Уилсон полагает, что эксперты организации доказали причастность РФ к инциденту в Солсбери, несмотря на озвученные ими выводы о невозможности установления производителя отравляющего вещества. Об этом он заявил в интервью CNN.

«Я считаю, что стало понятно вчера в ОЗХО, что независимое расследование экспертов, которых мы пригласили, подтвердили выводы Великобритании о применении отравляющего вещества. У нас была возможность снова обосновать, почему это так очевидно, что это сделала Россия, и мы могли это сделать перед государствами всего мира, поддерживающими конвенцию по запрещению химоружия», - подчеркнул постпред Британии.

Уилсон отметил, что неспособность экспертов определить страну происхождения отравляющего вещества, которое использовалось в Солсбери, не является провалом Лондона.

«Все это очень важные меры. И те, кто провалился здесь, - это русские. Сирийское правительство пытается отравить газом свой народ, русские, не предотвращающие это и позволяющие себе то же в Великобритании – вот проблема», - подытожил постпред Великобритании.

Напомним, Организация по запрещению химического оружия в опубликованном 12 апреля докладе подтвердила данные о характере отравляющего вещества, однако не установила его происхождение. По инициативе Лондона 18 апреля было созвано внеочередное заседание Исполнительного совета ОЗХО, где Питер Уилсон снова обвинил в причастности к инциденту в Солсбери России.

Тем временем, российские дипломаты подозревают Лондон в махинациях с пробами Юлии Скрипаль - перед отбором ей могли впрыснуть химикат в кровь. С таким сообщением выступило  российское посольство в Великобритании.

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