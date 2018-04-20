Пушков предположил, что Порошенко создает «космическую историю» Украины

Украинский президентПетр Порошенко создает «комическую историю» своей страны, заявил российский сенатор Алексей Пушков, комментируя заявления главы Незалежной.

По его словам, в таком случае Петр Порошенко не явлется наследником киевских князей, которые якобы не имели отношения к основанию Москвы.

«Порошенко создает комическую историю Украины — чем дальше, тем комичнее. Киевские князья не имели отношения к основанию Москвы. Более того: они не имели отношения и к Украине, поскольку ни страны такой не было тогда, ни самого понятия. И уж Порошенко точно не их наследник», — написал он в Twitter.

Ранее украинский лидер во время выступления в Раде назвал основание Москвы «опрометчивым решением киевских князей». Порошенко также отметил, что создание в стране «независимой» православной церкви восстановит «историческую справедливость».

При этом пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что создание независимой православной церкви на Украине связано с расколом церквей. По слего словам, Москва такое решение не поддержит.