Циничный произвол: МИД потребовал у Киева «прекратить измываться» над моряками с «Норда»

В МИД России назвали удержание моряков с российского судна «Норд» на территории Украины «циничным произволом» и потребовали дать возможность им вернуться домой.

«Возмущены циничным произволом, творимым киевским режимом в отношении простых моряков. <…> Требуем прекратить измываться над российскими гражданами и дать им возможность, наконец, беспрепятственно возвратиться домой, к своим семьям», - говорится в сообщении, размещенном на сайте ведомства.

В МИД подчеркнули, что терпение Москвы не безгранично, и дипведомство отставляет за собой право на «жесткие ответные действия».

В четверг семь моряков с рыболовецкого судна не смогли вылететь в Минск из киевского аэропорта «Жуляны», после того, как у них изъяли российские паспорта под надуманным предлогом. При этом двоим из экипажа «Норда» удалось улететь в Белоруссию.

Российское судно было пиратски захваченного более месяца назад в нейтральных водах Азовского моря украинскими пограничниками. В отношении капитана сейнера Владимира Горбенко на Украине возбудили уголовное дело.