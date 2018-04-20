Советник Трампа назвал условия для улучшения отношений России и США

Советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон встретился в Белом доме с российским послом Анатолием Антоновым, сообщает администрация американского президента.

«В ходе первой встречи в нынешних должностях они обсудили состояние отношений между США и Россией. Посол Болтон повторил, что более хорошие отношения — в интересах и США, и России», — сообщили в Белом доме.

При этом, по его словам, для улучшения российско-американских отношений потребуется обсудить вызывающие беспокойство темы.

«Вмешательство России в выборы в 2016 году, безрассудное использование химического оружия в Великобритании, а также ситуации на Украине и в Сирии», — в Белом доме перечислили волнующие Вашингтон темы.

Россия неоднократно отрицала свою причастность ко «вмешательству» в американские президентские выборы в 2016 году, а также к делу об отравлении британского шпиона Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Солсбери.