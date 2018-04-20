Ричард Гир тайно женился на молодой испанке

Американский актер Ричард Гир втайне женился на девушке вдвое моложе себя, сообщает издание Sivtimes.

Отмечается, что торжественный прием по случаю свадьбы 68-летнего Гира и 35-летней Алехандры Сильвы состоится только 6 мая, однако пара уже обручилась в начале апреля.

Для Ричарда Гира этот брак стал уже третьим, а для Сильвы - вторым.

Возлюбленные познакомились в 2014 году, и через год вышли вместе в свет как пара. По словам девушки, с Гиром ее сблизил интерес к благотворительности, а также любовь к путешествиям.