Король Свазиленда переименовал страну

Король африканского государства Свазиленда Мсвати III переименовал его в Королевство Эсватини (Kingdom of eSwatini). Об этом сообщил The Guardian.

Как пишет издание, соответствующее объявление было сделано во время праздничной церемонии по случаю празднования 50-летия о дня независимости Свазиленда от британского правления, а также юбилея короля.

В переводе с языка свати «Эсватини» означает «земля свази».

«Я хотел бы объявить, что Свазиленд вернется к своему первоначальному имени», — подчеркнул глава государства.

По словам Мсвати III, за границей люди называют африканскую страну Швейцарией, потому что на английском языке названия звучат похоже (Swaziland и Switzerland).