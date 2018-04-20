Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»

Создатель Telegram Павел Дуров отреагировал на ситуацию вокруг блокировки Роскомнадзором мессенджера на территории России, сравнив ее с фильмом «300 спартанцев».

По его словам, даже спустя большое количество времени история о том, как они сражались за свободы соотечественников способна вдохновлять людей.

«Мой любимый фильм — "300 спартанцев". История о том, как 300 спартанцев сражаются в защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он в Instagram.

Дуров напомнил, что в РФ было заблокировано уже 18 млн IP-адресов для того, чтобы не допустить работу мессенджеров. Однако приложение все еще доступно для россиян и успешно продолжает отправлять сообщения и стикеры.

«Приложение остается доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь», — заключил Дуров.

В среду, 18 апреля, сообщалось, что юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.