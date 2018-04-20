Дуров сравнил блокировку Telegram с фильмом «300 спартанцев»
Создатель Telegram Павел Дуров отреагировал на ситуацию вокруг блокировки Роскомнадзором мессенджера на территории России, сравнив ее с фильмом «300 спартанцев».
По его словам, даже спустя большое количество времени история о том, как они сражались за свободы соотечественников способна вдохновлять людей.
«Мой любимый фильм — "300 спартанцев". История о том, как 300 спартанцев сражаются в защиту свободы своих соотечественников, будет вдохновлять людей и через тысячи лет», — написал он в Instagram.
My favorite movie is “300”. The story about 300 Spartans fighting to protect the freedom of their compatriots will inspire people thousands of years from now. P. S. News from the front: Russian authorities have blocked 18 million IP addresses to ban Telegram, but the app remains accessible for Russians. Thank you for all the support and love 🇷🇺 #digitalresistance #putinshirtlesschallenge
Дуров напомнил, что в РФ было заблокировано уже 18 млн IP-адресов для того, чтобы не допустить работу мессенджеров. Однако приложение все еще доступно для россиян и успешно продолжает отправлять сообщения и стикеры.
«Приложение остается доступным для россиян. Спасибо вам за поддержку и любовь», — заключил Дуров.
В среду, 18 апреля, сообщалось, что юристы Telegram намерены обратиться в Генпрокуратуру в связи с действиями Роскомнадзора.