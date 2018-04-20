Взрыв произошел на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе

В результате пожара на нефтеперерабатывающем заводе в Техасе произошел взрыв, сообщает телеканал ABC.

Дым от возгорания в городе Техас Сити виден на километры вокруг. Огонь начал распространяться стремительно. Сотрудники завода смогли самостоятельно оперативно покинуть территорию.

Городские власти попросили живущих поблизости от завода укрыться в безопасных местах. Экстренные службы бросились к жителям ближайших домов - было принято решение отвести их в укрытие. Пожарным, несмотря на всю опасность пожара, удалось быстро справиться с огнем и предотвратить повторную детонацию.

Вероятной причиной ЧП стало нарушение правил промышленной безопасности.