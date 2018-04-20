В Щербинке сгорел дотла магазин фейерверков: видео
Пожар в магазине фейерверков в Москве локализовали на площади в 200 квадратных метров.
Видео: Ivan Medvedev / ВКонтакте
В Щербинке загорелся магазин фейерверков, в результате чего обрушилась кровля здания, сообщили источники в экстренных службах.
«Пожар случился по адресу: Остафьевское шоссе, д. 1 в помещении магазина фейерверков. От возгорания начались взрывы фейерверков. В итоге частично обрушилась кровля здания», - отметили в экстренном ведомстве.
По данным управления МЧС по Москве, возгорание было локализовано на площади 200 кв. метров. На кадрах, снятых и опубликованных очевидцем пожара, видно, как огнем объято все здание.
В настоящее время на месте происшествия работают пожарно-спасательные подразделения.