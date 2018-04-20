Депутат Рады сравнил власть Порошенко с фашисткой оккупацией

Депутат Верховной Рады Евгений Балицкий сравнил нынешнюю украинскую власть с фашистской оккупацией. Такое заявление он сделал в эфире телеканала NewsOne.

Балицкий напомнил, что украинские граждане массово покидают страну.

«Мы теряем не только независимость, мы теряем страну. Потому что страна – это не территория. Это в первую очередь люди», - сказал депутат.

Парламентарий полагает, что действия украинской администрации во главе с Петром Порошенко можно сравнить с деятельностью фашистов – так же переименовывают улицы и ломают памятники, а еще запрещают язык.

«Все мы помним, как вели себя фашисты в нашей стране. Переименовывали улицы – что делают эти. Ломали памятники – что делают эти. Стирали нашу память. Они запрещали наш язык – что делают эти», — напомнил Балицкий.

По его словам, Украина находится в оккупации у собственной власти, заставляющей людей покидать страну.