США обвинил Россию и Сирию в «зачистке» мест химатаки в Думе

Россия и Сирия защищают места предполагаемого применения боевых отравляющих веществ в сирийском городе Дума около Дамаска, которое, по мнению Вашингтона, случилось 7 апреля. Об этом заявила на брифинге для журналистов начальник пресс-службы Госдепартамента США Хезер Науэрт.

«Мы можем подтвердить, что эксперты ОЗХО все еще не могут попасть в Думу в Сирии. Уже 12 дней прошло с момента атаки на невинных мирных жителей. У нас есть заслуживающая доверия информация, что российские официальные лица работают с сирийским режимом, чтобы отказать и отложить доступ этих экспертов в Думу», - отметила она.

Науэрт полагает, что российская и сирийская стороны якобы проводят «усилия, направленные на то, чтобы провести свое подстроенное расследование».

«Мы думаем, работают, чтобы зачистить места предполагаемых атак и убрать доказательства применения химического оружия», — добавила она.

По словам американского дипломата, у Вашингтона имеются данные, полученные от «пользующихся доверием» лиц на месте событий, которые указали, что на них оказывается давление «как Россией, так и Сирией», чтобы те изменили показания по поводу событий 7 апреля. Однако, подчеркнула Хезер Науэрт, «вне всякого сомнения, Сирия ответственна за эти атаки».

Ранее Запад обвинил Дамаск в химатаке на сирийскую Дума в Восточной Гуте. Однако Москвы опровергла эту информацию. Как заявил МИД РФ, цель вбросов о применении химического отравляющих веществ армией САР – выгородить террористов, а также оправдать удары извне.

В ночь на 14 апреля США, Британия и Франция нанесли ракетные удары по правительственных объектам, по их мнению, использовавшихся для производства химоружия. Всего сирийскими подразделениями ПВО была уничтожена 71 крылатая ракета из 103, выявленных в воздушном пространстве республики.