В США создали самый быстрый в мире суперкар для киносъемок

Новый суперкар на основе автомобиля Lamborghini Huracan представила американская студия Incline Dynamic Outlet, которая сотрудничает с телеканалами Discovery и National Geographic, а также с корпорацией Warner Bros.

Машина с установленной на ее капоте камерой Red Epic, снимающей в разрешении 8K, предназначена для съемок фильмов.

Все оборудование обошлось студии примерно в 600 тысяч долларов.

Представители компании отмечают, что это самый быстрый в мире суперкар для съемок, который разгоняется до 100 километров в час примерно за 3,2 секунды.

Однако точно не известно, какую именно Lamborghini использовали для создания этого агрегата.