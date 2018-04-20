В США создали самый быстрый в мире суперкар для киносъемок
Автомобиль с камерой разгоняется до 100 километров в час примерно за 3,2 секунды.
Фото: idoaerials / Instagram
Новый суперкар на основе автомобиля Lamborghini Huracan представила американская студия Incline Dynamic Outlet, которая сотрудничает с телеканалами Discovery и National Geographic, а также с корпорацией Warner Bros.
Машина с установленной на ее капоте камерой Red Epic, снимающей в разрешении 8K, предназначена для съемок фильмов.
Все оборудование обошлось студии примерно в 600 тысяч долларов.
Представители компании отмечают, что это самый быстрый в мире суперкар для съемок, который разгоняется до 100 километров в час примерно за 3,2 секунды.
Однако точно не известно, какую именно Lamborghini использовали для создания этого агрегата.