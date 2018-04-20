Двухлетний ребенок утонул в искусственном пруду в Москве

Двухлетний ребенок, которого мать оставила с шестилетним братом на детской площадке, утонул в пруду на северо-востоке Москвы. Об этом сообщила старший помощник руководителя ГСУ СК РФ по столице Юлия Иванова.

«19 апреля 2018 года женщина с двумя сыновьями 2-х и 6-ти лет направилась в школу искусств за старшей дочерью. Женщина зашла в здание и оставила детей на детской площадке и через непродолжительное время 6-ти летний мальчик прибежал к маме и сообщил, что младший брат упал в искусственный пруд», - сообщила Иванова.

Мать прибежала к пруду и вытащила своего младшего сын, однако спасти его не удалось. Мальчик не подавал признаков жизни. В настоящее время по факту случившегося проводится проверка. Следователи устанавливают все обстоятельства случившегося.