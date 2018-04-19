Колонию неизвестных науке спрутов-самоубийц нашли на дне океана

Ученые обнаружили на дне Тихого океана огромное скопление неизвестных науке осьминогов, обитающих и откладывающих яйца в условиях, непригодных для их существования, сообщает Fox News.

Как рассказала зоолог Джанет Войт из Филдовского музея естественной истории в Чикаго, колония спрутов выбрала неестественное для них место с очень теплой водой, которая смертельно опасна для глубоководных осьминогов.

По мнению ученого, скорее всего все они погибнут, так как высокая температура ускоряет обмен веществ, и организм моллюска начинает требовать больше кислорода, чем содержится в воде.

Специалисты решили, что обнаруженные осьминоги относятся к роду Muuscoctopus, однако их вид до этого никогда не изучался. Они отличаются розовой окраской и необычно большими глазами, а по размеру не больше обеденной тарелки.

Спрутов нашли на участке застывшей лавы у берегов Коста-Рики на глубине трех километров. Исследователи насчитали более сотни взрослых особей и около 200 яиц. И это вторая странность в их поведении, после выбора места обитания, потому что подобные осьминоги никогда не собираются стаями.