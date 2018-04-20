Под Харьковом тракторист снес постамент с флагом Украины

Мужчина на тракторе врезался в постамент с флагом Украины в Харьковской области, сообщил председатель общественного совета местной администрации Александр Анчишкин в Facebook.

Отмечается, что инцидент случился ночью в городе Дергачи. Очевидцы рассказали, что «после акта надругательства над государственным символом нарушитель скрылся с места происшествия».

«Из комментария свидетеля стало известно, что тумбу валили ковшом желтого трактора, все это снималось человеком с черной машины Nissan Qashqai», — добавил он.

Сотрудникам полиции удалось найти тракториста и задержать, однако он заявил, что просто не заметил постамент.