Международные резервы РФ выросли на 3,5 млрд долларов за неделю

За неделю международные резервы России увеличились на 3,5 млрд долларов, сообщает «Газета.Ru» со ссылкой на Центробанк.

«Объем международных резервов по состоянию на 13 апреля составил 462,4 млрд долларов, увеличившись за неделю на 3,5 млрд долларов, или на 0,8%», — рассказали в ЦБ.

В Банке России пояснили, что это произошло в результате совокупного положительного влияния переоценки, операций по счетам Минфина РФ, а также монетизации золота.

Золотовалютные (международные) резервы – это высоколиквидные иностранные активы, которые имеются в распоряжении ЦБ и правительства.