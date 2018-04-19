Украина запускает блокировку российских каналов в Донбассе

Президент Украины Петр Порошенко отдал распоряжение о запуске системы блокировки российских телеканалов, а также сетей вещания самопровозглашенных ДНР и ЛНР, в Донбассе, сообщает «112 Украина».

Специальное оборудование уже разместили в зоне так называемой «АТО» у линии разграничения. Оно позволит заблокировать более 40 каналов, вместо которых Киев будет транслировать эфиры украинского телевидения.

Под действие системы попадут порядка 150 населенных пунктов Донбасса.