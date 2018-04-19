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Ты им про Фому, они тебе про Сирию: на заседании ООН по делу Скрипалей не смогли перевести русскую поговорку

Денис Шурыгин
22:55 19.04.2018
Невозможность услышать российскую позицию для Запада проявляется даже на уровне символических мелочей. В одном из своих выступлений российский посол при ООН Василий Небензя употребил народную поговорку, однако переводчик не справилась с русской идиомой.
Фото: Li Muzi / Xinhua / Globallookpress

Дело Сергея и Юлии Скрипаль, в отравлении которых в Солсбери Великобритания упорно обвиняет Россию, продолжает рассматриваться на уровне ООН. Позицию РФ озвучивает постоянный представитель России при ООН Василий Небензя, однако западные собеседники упорно не хотят его слышать.

Невозможность услышать российскую позицию проявляется даже в символических мелочах. В одном из своих выступлений российский посол при ООН употребил поговорку «ты им про Фому, они тебе про Ерему». На этом месте синхронный переводчик не справилась с русской идиомой и попыталась ее заменить некоей фонетически схожей конструкцией. Дипломату пришлось прерваться, заметив, что перевод был не совсем точный.

«Когда я слышу некоторых своих коллег, то мне кажется, что это не "Алиса в стране чудес", это "Алиса в Зазеркалье". Правда, наших западных партнеров не интересует, не только в этом вопросе. Они не слушают и не слышат. По-русски это называется "ты им про Фому, они тебе про Ерёму"… Не уверен, что это точный перевод (обращаясь к переводчику – прим.ред.)», - сказал Небензя в ходе выступления

В заключение постоянный представитель России при ООН подчеркнул, что РФ будет продолжать требовать фактов, поскольку ответственные за провокацию обязаны понести наказание. Британия по-прежнему отказывается сотрудничать с Россией, скрывает любую информацию и прячет Сергея и Юлию Скрипаль.

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