Джордж Буш-младший назвал Путина умным тактиком

Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший назвал президента России Владимира Путина «умным тактиком» и энергичной личностью и посоветовал властям США быть более напористым в отношениях с ним.

«Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов: я выиграю, а США проиграют», - заявил он в интервью телеканалу Fox Business.

По мнению Буша, стремление российского лидера всегда отстаивать интересы своей страны в ущерб американской позиции является проблемой для США.

Экс-глава Белого дома подчеркнул, что недооценивать Путина точно не стоит.