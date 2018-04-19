Джордж Буш-младший назвал Путина умным тактиком
Бывший президент США отметил, что нельзя недооценивать российского лидера и посоветовал американским властям быть более напористым с ним.
Фото: whitehouse.gov
Бывший президент Соединенных Штатов Джордж Буш-младший назвал президента России Владимира Путина «умным тактиком» и энергичной личностью и посоветовал властям США быть более напористым в отношениях с ним.
«Он очень умный тактик. Проблема в том, что его подход по большинству вопросов: я выиграю, а США проиграют», - заявил он в интервью телеканалу Fox Business.
По мнению Буша, стремление российского лидера всегда отстаивать интересы своей страны в ущерб американской позиции является проблемой для США.
Экс-глава Белого дома подчеркнул, что недооценивать Путина точно не стоит.