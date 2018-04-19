Россия и США могут прекратить авиасообщение из-за визовой блокады Штатов – МИД РФ

В скором времени может прекратиться авиационное сообщение между Российской Федерацией и Соединенными Штатами Америки. Об этом заявили в Министерстве иностранных дел РФ.

Это связано с политикой «визовой блокады», которую сейчас проводят Штаты в отношении россиян. В США летают самолеты компании «Аэрофлот», однако американская сторона перестала продлять визы для сотрудников перевозчика. Это может привести к разрыву авиасообщения, отметили в министерстве.

«Уже даже нельзя исключить, что наши страны останутся без авиационного сообщения. "Аэрофлот", который единственный совершает регулярные рейсы между Россией и США, может оказаться вынужден их прекратить, так как экипажи испытывают возрастающие трудности с получением американских виз», - говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

В МИД РФ также напомнили, что, по двустороннему Соглашению о воздушном сообщении от 1994 года, обе стороны обязаны заблаговременно предоставлять визы для пилотов и сотрудников авиакомпаний. Дискриминация по отношению к россиянам проявляется не только здесь – ранее Штаты отказались выдать визы российским борцам, которые были приглашены на Кубок мира в Айова-Сити.